Tuzlanka Mela Jašarević među finalisticama izbora za Miss Bosne i Hercegovine 2026.

Osamnaestogodišnja Tuzlanka Mela Jašarević plasirala se u finale izbora za Miss Bosne i Hercegovine za Miss Svijeta 2026, gdje će predstavljati svoj grad i boriti se za titulu najljepše Bosanke i Hercegovke.

Mela je učenica trećeg razreda Gimnazije „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, gdje ostvaruje odlične rezultate. Pored školskih obaveza, već 12 godina aktivna je članica Gradskog kulturno-umjetničkog društva „Bosna“ Tuzla, kroz koje njeguje ljubav prema tradiciji, kulturi i folkloru.

Modelingom i manekenstvom bavi se gotovo dvije godine, a kroz angažman u ovoj oblasti stekla je značajno iskustvo i dodatno razvila samopouzdanje.

Kako ističe, učešće u finalu izbora za Miss Bosne i Hercegovine za nju predstavlja priliku za nova iskustva, lični razvoj i predstavljanje vrijednosti koje smatra važnim.

Melu, prema riječima onih koji je poznaju, odlikuju skromnost, odgovornost i upornost, a njen životni moto glasi: „Radujem se svakom novom iskustvu koje me oblikuje da učim, rastem i budem svoja, jedinstvena.“

Finale izbora za Miss Bosne i Hercegovine okupit će finalistice iz različitih dijelova zemlje, koje će se predstaviti kroz više segmenata takmičenja i boriti za priliku da Bosnu i Hercegovinu predstavljaju na svjetskoj sceni.