Lana Jahić predstavila BiH na svečanom otvaranju Miss World 2026 u Vijetnamu

Miss Bosne i Hercegovine 2026. Lana Jahić učestvovala je 12. augusta na svečanom otvaranju festivala Miss World 2026, održanom u spektakularnom ambijentu Ha Long Baya u Vijetnamu.

Jahić je tom prilikom predstavila Bosnu i Hercegovinu među kandidatkinjama iz brojnih zemalja svijeta, promovišući prirodne ljepote, kulturu, tradiciju i turističke potencijale naše zemlje.

Učešće na svjetskoj pozornici, kako je istaknuto, prilika je i za promociju mladih, kreativne industrije, talenata, umjetnosti te društveno odgovornog i humanitarnog rada iz Bosne i Hercegovine.

Ovogodišnji festival Miss World okupio je predstavnice iz različitih dijelova svijeta, a Lana Jahić Bosnu i Hercegovinu predstavlja tokom programa u Vijetnamu.