Radovi u dvije mjesne zajednice u Tuzli, saniraju se saobraćajnice

Radovi u dvije mjesne zajednice u Tuzli trenutno se realizuju u okviru redovnog održavanja komunalne i putne infrastrukture, saopćeno je iz Grada Tuzla.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica izvodi radove na području mjesnih zajednica Kreka i Grabovica.

U Ulici Ludviga Peštića, u Mjesnoj zajednici Kreka, u toku je sanacija kanalizacione mreže i rekonstrukcija saobraćajnice u dužini od oko 240 metara.

Na području Mjesne zajednice Grabovica izvode se radovi na sanaciji deformisanog asfalta na saobraćajnicama, i to na ukupnoj površini od oko 1.000 kvadratnih metara.

Iz Grada Tuzla navode da će ovi radovi u dvije mjesne zajednice doprinijeti unapređenju komunalne i putne infrastrukture, kao i kvalitetnijim uslovima života za stanovnike ovih područja.

Građanima su zahvalili na strpljenju i saradnji tokom izvođenja radova.