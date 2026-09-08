Na Tušnju u toku radovi vrijedni više od 832 hiljade KM: Obnavlja se atletska staza

Ali Huremović
Na Tušnju u toku radovi vrijedni više od 832 hiljade KM: Obnavlja se atletska staza

Na Gradskom stadionu Tušanj u Tuzli u toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze, koji uključuju i izgradnju nove zaštitne ograde na istočnoj strani stadiona.

Vrijednost ovog projekta iznosi 832.095,11 KM sa uračunatim PDV-om, a riječ je o nastavku ulaganja u obnovu i modernizaciju sportske infrastrukture na području Tuzle.

Početkom 2026. godine završena je i sanacija pomoćnog stadiona Tušanj. U okviru tih radova zamijenjena je vještačka trava, postavljene su nove zaštitne ograde, a sanirana je i tribina na sjevernoj strani stadiona.

Iz Grada Tuzla navode da su ovim zahvatima značajno poboljšani uslovi za treninge i svakodnevni rad sportskih klubova koji koriste kompleks Tušnja.

Ukupna vrijednost projekata koji se odnose na sanaciju pomoćnog stadiona te obnovu i proširenje atletske staze iznosi 1.542.654,83 KM sa PDV-om.

Sredstva su osigurana zajedničkim finansiranjem Federalnog ministarstva kulture i sporta i Grada Tuzle.

Iz nadležne gradske službe ističu da ulaganja predstavljaju nastavak obnove postojećih sportskih sadržaja, s ciljem stvaranja kvalitetnijih uslova za sportiste, sportske kolektive, djecu i mlade.

Grad Tuzla najavio je da će i u narednom periodu nastaviti ulaganja u razvoj i modernizaciju sportskih kapaciteta.

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