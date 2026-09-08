Zabranjen uvoz pet tona hrane iz Italije na GP Izačić

Federalna sanitarna i Federalna tržišna inspekcija na Graničnom prijelazu Izačić zabranile su uvoz pet tona različitih prehrambenih proizvoda porijeklom iz Italije, nakon što je utvrđeno da roba nije bila propisno deklarisana.

Riječ je o pošiljci koja je sadržavala proizvode od povrća, žitarice, začine i biljno ulje, ukupne mase 5.000 kilograma.

Tokom inspekcijskog nadzora utvrđeno je da artikli u pošiljci nisu deklarisani u skladu s važećim propisima Bosne i Hercegovine, zbog čega nisu mogli biti uvezeni niti stavljeni u promet.

Inspekcija je zbog toga zabranila uvoz kompletne pošiljke i naredila njeno vraćanje pošiljaocu.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove podsjetili su uvoznike da prehrambeni proizvodi koji se stavljaju na tržište BiH moraju imati propisane deklaracije i ispunjavati sve zahtjeve koji se odnose na informisanje potrošača.

Deklaracije, kako navode, moraju sadržavati sve propisane podatke, biti tačne, jasne, lako uočljive i razumljive potrošačima, te usklađene sa dokumentacijom koja prati proizvod.

Federalne granične inspekcije najavile su da će i ubuduće prilikom kontrole uvoza provjeravati ispunjenost propisanih uslova, dok će za pošiljke koje ne zadovoljavaju zahtjeve biti poduzimane zakonom predviđene mjere.