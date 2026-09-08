Edis Mulalić novi šef stručnog štaba FK Sloboda Tuzla

Fudbalski klub Sloboda Tuzla postigao je dogovor sa Edisom Mulalićem, koji će u nastavku sezone predvoditi prvi tim tuzlanskog kluba.

Mulalić iza sebe ima bogato iskustvo, kako iz igračke, tako i iz trenerske karijere. Kao fudbaler nastupao je za Željezničar, Bayer Uerdingen, Eintracht Frankfurt i TOŠK, dok je najdublji trag ostavio na Grbavici. U dresu Željezničara upisao je čak 322 nastupa.

Sa sarajevskim klubom osvojio je tri titule prvaka Bosne i Hercegovine, dva Kupa BiH i tri Superkupa, čime je stekao status jednog od prepoznatljivijih igrača Željezničara svoje generacije.

Po završetku igračke karijere Mulalić se posvetio trenerskom poslu. Tokom dosadašnje karijere vodio je Željezničar, Mladost Doboj Kakanj, Rudar Pljevlja, Titograd, Dečić i Igman Konjic. Željezničar je predvodio u dva navrata, a značajno iskustvo stekao je i radeći u crnogorskom fudbalu.

Novi trener Slobode prvi put će se obratiti javnosti na konferenciji za medije uoči utakmice protiv Zvijezde Gradačac, kada će biti i zvanično predstavljen kao novi šef stručnog štaba tuzlanskog kluba.

Dolaskom Mulalića Sloboda ulazi u novo poglavlje, uz očekivanje da iskusni stručnjak donese novu energiju i pomogne ekipi u ostvarivanju ciljeva u nastavku sezone.