Ajvarijada Gračanica Živinice 2026: Prijave ekipa u toku

Poligon ispred stare škole u selu Gračanica kod Živinica 26. septembra ponovo će biti mjesto okupljanja ljubitelja domaće hrane, tradicije i zajedničkog druženja, kada će biti održano sedmo izdanje manifestacije Ajvarijada Gračanica–Živinice.

Manifestaciju organizuje Sekcija „Dinamika žene“ pri Udruženju porodica „Porodični ruralni edukativni centar“ PREC Živinice, a događaj je tokom prethodnih godina od lokalnog druženja prerastao u prepoznatljivu manifestaciju koja okuplja učesnike iz Tuzlanskog kantona i okolnih gradova.

Centralni dio programa i ove godine bit će takmičenje u pripremi ajvara. Organizatori pozivaju kolektive firmi, udruženja, prijateljske ekipe i druge zainteresovane da formiraju timove i prijave se za učešće.

Ovogodišnju Ajvarijadu organizatori predstavljaju i kao nešto drugačiji oblik team buildinga, jer se zajednički rad i timski duh, umjesto u salama i kancelarijama, grade oko vatre, paprike i pripreme ajvara.

Pored takmičenja, posjetioce očekuju muzika uživo, plesni program, ponuda domaćih proizvoda i hrane, kao i sadržaji namijenjeni različitim generacijama. Najuspješnije ekipe bit će nagrađene, dok će jedan od važnih dijelova manifestacije biti druženje i razmjena recepata i iskustava.

Ajvarijada će biti održana ispred prostorija Udruženja PREC u staroj školi u selu Gračanica na području Živinica.

Prijave ekipa već su otvorene, a zainteresovani se mogu prijaviti i dobiti dodatne informacije putem broja telefona +387 62 181 269.

Sedma Ajvarijada bit će održana u subotu, 26. septembra 2026. godine, a organizatori očekuju da će i ovogodišnje izdanje nastaviti tradiciju okupljanja oko jednog od najpoznatijih domaćih proizvoda.