Udruženja podnijela prijave protiv RTRS-a zbog izvještavanja o Ratku Mladiću

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje „Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa“ podnijeli su danas Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH i Tužilaštvu BiH formalne prijave protiv Radio-televizije Republike Srpske (RTRS).

Prijave se odnose na način na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici.

Kako je saopćeno iz udruženja, u prijavama su navedeni konkretni primjeri za koje smatraju da ukazuju na sistematsko izostavljanje informacije o pravosnažnoj presudi za genocid, korištenje afirmativne terminologije o Mladiću, kao i prenošenje izjava kojima se relativizira genocid u Srebrenici, bez uredničkog ograđivanja.

U prijavi upućenoj Tužilaštvu BiH posebno se ukazuje na raniji stav RAK-a iz maja 2026. godine, kada je ta agencija sebe proglasila nenadležnom za pitanje veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.

Udruženja od nadležnih institucija očekuju da ispitaju navode iz prijava i utvrde postoji li odgovornost za način izvještavanja RTRS-a.