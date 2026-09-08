Ministarstvo za boračka pitanja TK objavilo javni poziv za podršku invalidskom sportu

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za sufinansiranje učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2026. godinu.

Pravo učešća imaju invalidski sportski klubovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, čiji sastav čini više od 50 posto ratnih vojnih invalida koji imaju status sportiste u disciplini za koju se klub prijavljuje i/ili stručnih lica osposobljenih za rad u sportu. Klubovi moraju ispunjavati i druge uslove propisane javnim pozivom.

Sredstva se mogu koristiti, između ostalog, za nabavku sportske opreme i rekvizita, troškove prevoza, smještaja i ishrane tokom takmičenja, zakup prostora za takmičenja i trenažni proces, naknade sudijama i delegatima, kao i troškove nagrada, pehara, plaketa i medalja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, na adresu Fra Grge Martića broj 8 u Tuzli.

Javni poziv otvoren je 15 dana, odnosno od 7. do 22. septembra 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Detaljan tekst javnog poziva, prijavni obrazac, prijedlog projekta i potrebna izjava dostupni su na zvaničnoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Javni poziv i potrebna dokumentacija