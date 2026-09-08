Ministarstvo za boračka pitanja TK objavilo javni poziv za podršku invalidskom sportu

Arnela Šiljković - Bojić
Objavljene konačne rang liste: Poznato ko dobija sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje u TK
Foto: Ministarstvo za boračka pitanja TK

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za sufinansiranje učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2026. godinu.

Pravo učešća imaju invalidski sportski klubovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, čiji sastav čini više od 50 posto ratnih vojnih invalida koji imaju status sportiste u disciplini za koju se klub prijavljuje i/ili stručnih lica osposobljenih za rad u sportu. Klubovi moraju ispunjavati i druge uslove propisane javnim pozivom.

Sredstva se mogu koristiti, između ostalog, za nabavku sportske opreme i rekvizita, troškove prevoza, smještaja i ishrane tokom takmičenja, zakup prostora za takmičenja i trenažni proces, naknade sudijama i delegatima, kao i troškove nagrada, pehara, plaketa i medalja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, na adresu Fra Grge Martića broj 8 u Tuzli.

Javni poziv otvoren je 15 dana, odnosno od 7. do 22. septembra 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Detaljan tekst javnog poziva, prijavni obrazac, prijedlog projekta i potrebna izjava dostupni su na zvaničnoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Javni poziv i potrebna dokumentacija

pročitajte i ovo

Vijesti

Objavljene konačne rang liste: Poznato ko dobija sredstva za zapošljavanje i...

Vijesti

Objavljen ponovljeni konkurs za stipendije učenicima boračke populacije TK

Tuzla i TK

Stipendije za učenike i studente boračke populacije: Objavljeni termini potpisivanja ugovora

Vijesti

Vlada TK ponovila obavještenje za finansiranje programa kantonalnih boračkih udruženja

Vijesti

TK: Raspisan konkurs za stipendije učenicima i studentima iz boračke populacije

Istaknuto

Ministarstvo za boračka pitanja TK izdvaja novac za sufinansiranje manifestacija u...

BiH

Kampanja „Možemo birati“ poziva građane da potrošnjom pošalju poruku

Tuzla i TK

Aktivni požari u više dijelova TK, helikopter gasio vatru na području Živinica i Kalesije

Vijesti

Američki kongresmeni iz Srebrenice pozvali na sankcije zbog negiranja genocida

Tuzla i TK

Rusejla Halilović: Podrinjcima govorite „vratite se na svoje“, a Stanivuković i Dodik uz Mladića

Magazin

Taboo Show se vraća: Četvrta sezona počinje pitanjem koje muči mnoge nakon godišnjeg odmora

Učitati više