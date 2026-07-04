Stipendije za učenike i studente boračke populacije: Objavljeni termini potpisivanja ugovora

Stipendije za učenike i studente boračke populacije za školsku i akademsku 2025/2026. godinu bit će dodijeljene nakon potpisivanja ugovora, o čemu je obavještenje objavilo Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Učenici iz reda boračke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju ugovore će potpisivati u nadležnim gradskim, odnosno općinskim službama za poslove boračko-invalidske zaštite, prema mjestu prebivališta na području Tuzlanskog kantona.

Tačan termin potpisivanja ugovora za učenike utvrdit će nadležne gradske i općinske službe nakon 6. jula 2026. godine.

Stipendije za učenike i studente boračke populacije, studenti ugovore potpisuju u BKC-u

Studenti iz reda boračke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025/2026. godinu ugovore će potpisivati u ponedjeljak, 6. jula 2026. godine, u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, u ulici Mije Keroševića Guje 3, s početkom u 10 sati.

Prilikom potpisivanja ugovora studenti su dužni dostaviti uvjerenje o upisu ljetnog semestra, dok ličnu kartu trebaju imati na uvid. Studenti koji ne dostave uvjerenje o upisu ljetnog semestra neće moći pristupiti potpisivanju ugovora o dodjeli stipendije.

Iz Ministarstva su naveli da će studenti koji u naznačenom terminu ne pristupe potpisivanju ugovora to moći učiniti naknadno samo uz pismeni dokaz nadležnog organa. Kao primjeri se navode dokaz javne zdravstvene ustanove o bolesti ili dokaz fakulteta o zakazanom terminu za polaganje ispita.

Učenici i studenti koji ranije nisu dostavili aktivan broj računa dužni su to učiniti prilikom potpisivanja ugovora. Račun mora biti otvoren na ime korisnika stipendije.