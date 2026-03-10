TK: Raspisan konkurs za stipendije učenicima i studentima iz boračke populacije

Ministarstvo za boračka pitanja TK raspisalo je konkurse za dodjelu stipendija učenicima i redovnim samofinansirajućim studentima iz reda boračke populacije za školsku, odnosno akademsku 2025/2026. godinu.

Konkurs za učenike odnosi se na stipendije za školsku 2025/2026. godinu, dok je drugi konkurs namijenjen redovnim samofinansirajućim studentima dodiplomskog studija iz reda boračke populacije za studij u akademskoj 2025/2026. godini.

Uz konkurs su objavljene i upute za podnosioce prijava, kao i potrebni obrasci i izjave koje kandidati trebaju priložiti prilikom apliciranja.

Uputa za podnositelje prijave i nacrt govora – učenici

Anex IV – Prijava za učešće na konkursu za dodjelu stipendije učenicima boračke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2025-2026 godinu

Anex VI – Izjava

Uputa za podnositelje prijave sa nacrtom ugovora- studenti

Anex III – Izjava

Anex I – Prijava za učešće na konkursu za dodjelu stipendije redovnom.samofinansirajućem studentu za studij u akademskoj 2025-2026 godini

Konkursi su raspisani na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona te odluka Vlade TK i Ministarstva za boračka pitanja donesenih početkom marta ove godine.