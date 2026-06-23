Vlada TK ponovila obavještenje za finansiranje programa kantonalnih boračkih udruženja

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ponovo je objavilo obavještenje za podnošenje prijava u svrhu finansiranja i sufinansiranja programa kantonalnih udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa na području TK za 2026. godinu.

Pravo na podnošenje prijava imaju isključivo kantonalna udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa, registrovana na području Tuzlanskog kantona, a koja su utvrđena posebnom odlukom Vlade TK. Obavještenje se odnosi na iznos neraspoređenih sredstava namijenjenih za ove programe.

Prema objavljenom obavještenju, Ministarstvo za boračka pitanja TK finansirat će i sufinansirati programe kantonalnih udruženja koji se odnose na rad njihovih kancelarija, ali i aktivnosti usmjerene na očuvanje kulture sjećanja i obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992–1995. godine.

Podrška se odnosi i na programe afirmacije invalidskog sporta, sportske manifestacije i memorijalne turnire, posebno one koji su posvećeni osobama i događajima vezanim za odbrambeno-oslobodilački rat, kao i na aktivnosti humanitarnog karaktera s ciljem pomoći socijalno najugroženijim pripadnicima branilačkih kategorija.

Programi koji budu predmet finansiranja ili sufinansiranja trebaju biti od interesa za građane Tuzlanskog kantona, doprinositi razvoju i afirmaciji Kantona, te se u pravilu provoditi na području TK. Izuzetno, programi se mogu realizovati i izvan područja Kantona, ukoliko su od interesa za građane TK.

Uz prijavu je potrebno dostaviti propisanu dokumentaciju, među kojom su popunjen obrazac prijave sa budžetom programa, rješenje o upisu u registar udruženja, uvjerenje o poreznoj registraciji, uvjerenja o izmirenim porezima i doprinosima, program rada i finansijski plan za tekuću godinu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave ili putem pošte na adresu Fra Grge Martića broj 8, 75000 Tuzla, uz naznaku da se radi o prijavi na ponovljeno obavještenje za finansiranje i sufinansiranje programa kantonalnih udruženja pripadnika branilačke populacije.

Obavještenje ostaje otvoreno od 22. juna do 13. jula 2026. godine, a neblagovremene, nekompletne i neosnovane prijave neće biti uzete u razmatranje. Obrasci prijava i prateći aneksi dostupni su na internet stranicama Vlade TK i Ministarstva za boračka pitanja TK