Rekonstrukcija cestovnog ulaza u Lukavac: Danas počinje druga faza radova

Rekonstrukcija cestovnog ulaza u Lukavac nastavlja se danas, 16. juna, uvođenjem izvođača u drugu od ukupno tri planirane faze radova.

Čin uvođenja izvođača u posao planiran je u 12 sati na lokalitetu u blizini Fabrike Cementa Lukavac, saopćeno je iz Vlade Tuzlanskog kantona.

Riječ je o nastavku projekta koji je ranije najavljen kao jedna od važnijih infrastrukturnih investicija za područje Lukavca. Rekonstrukcija cestovnog ulaza u Lukavac planirana je kroz tri faze, a prva faza obuhvatala je dionicu od spoja sa magistralnom cestom M-4 do glavnog ulaza u Fabriku Cementa Lukavac.

Ta dionica ranije je označena kao prioritetna zbog problema u odvijanju saobraćaja i odvodnji oborinskih voda. Vrijednost prve faze radova iznosila je oko dva miliona KM.

Nastavkom radova očekuje se poboljšanje uslova saobraćaja na jednom od najvažnijih ulaza u grad, posebno za građane, privredne subjekte i teretni saobraćaj koji svakodnevno koristi ovu dionicu.