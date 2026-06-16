Nacionalni park Una dobija 700 hiljada KM za rad i očuvanje prirodnih vrijednosti

Nacionalni park Una dobit će 700 hiljada KM iz Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu, odlučila je Vlada FBiH na sjednici održanoj u Sarajevu.

Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a sredstva su planirana u okviru programa koji se odnosi na zaštitu okoliša i prirode, upravljanje otpadom i unapređenje životne sredine.

Novac će biti dodijeljen Javnom preduzeću Nacionalni park “Una”, a namijenjen je za finansiranje troškova rada i funkcionisanja ovog javnog preduzeća.

Nacionalni park Una važan za očuvanje prirode i razvoj turizma

Iz Vlade FBiH je navedeno da je primarni zadatak ovog javnog preduzeća zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti, kao i izvornosti prirode u Nacionalnom parku Una, koji ima poseban značaj za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu sredstava na transakcijski račun JP Nacionalni park “Una”. Dodijeljeni novac bit će utrošen u skladu s Planom i programom koji je usvojilo resorno ministarstvo.

O utrošku sredstava Federalno ministarstvo okoliša i turizma tromjesečno će izvještavati Federalno ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu.

Za realizaciju odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, svako u okviru svojih nadležnosti.

Podrška za Nacionalni park Una dolazi u trenutku kada zaštićena prirodna područja imaju sve važniju ulogu u očuvanju okoliša, ali i u razvoju turizma. Una je godinama prepoznata kao jedan od najznačajnijih prirodnih resursa u BiH, zbog čega su ulaganja u njeno očuvanje važna i za lokalnu zajednicu i za posjetioce ovog područja.