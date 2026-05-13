Pola miliona KM za uklanjanje opasnog otpada iz industrijske zone u Tuzli

Sredstva će biti raspoređena na 10 programa, među kojima su sanacija i uklanjanje nesanitarnih, odnosno divljih odlagališta otpada u Federaciji BiH, za šta je planirano 500.000 KM, te sufinansiranje sanacije i uklanjanja opasnog otpada kruksa iz industrijske zone u Tuzli, u krugu nekadašnjeg Hlor-alkalnog kombinata, za šta je također predviđeno 500.000 KM.

Dio sredstava bit će usmjeren i za izradu stručnih obrazloženja za proglašenje novih zaštićenih područja. Za područje Ravna Vala na Bjelašnici i Čemerska planina, kanjon Misoče, planirano je po 100.000 KM, dok je za područje Klisura Čude u Olovu predviđeno 60.000 KM.

Za izradu stručnog obrazloženja za zaštitu Sistema špilja u općini Tomislavgrad planirano je 110.000 KM, za Pećinu Hukavica u Velikoj Kladuši 70.000 KM, a za Vodopad Blihe u Sanskom Mostu i područje Semešnica, Plazenica u Donjem Vakufu po 60.000 KM.

Programom je predviđeno i 100.000 KM za sakupljanje i zbrinjavanje plutajućeg otpada sa rijeka Bosne, Neretve, Drine, Une i Vrbas.