Utvrđena lista pomoći poslodavcima za decembar 2025, podrška za 9.229 korisnika

RTV SLON

Utvrđena lista pomoći poslodavcima za decembar 2025 danas je potvrđena na sjednici Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja je na prijedlog Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta donijela Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH.

Odlukom je preciziran i iznos dodijeljenih sredstava u skladu sa Uredbom o mjerama finansijske pomoći, a cilj je održavanje postojećih radnih mjesta za decembar 2025. godine. Ukupno je osigurano 3.898.750 KM iz Budžeta Federacije BiH, a sredstva će biti raspoređena na 9.229 korisnika.

Sastavni dio ove odluke je i lista korisnika kojima je usvojen prigovor na raniju odluku koja se odnosila na novembar 2025. godine. Za te namjene izdvojeno je dodatnih 40.650 KM za 38 korisnika, čime je omogućena naknadna isplata onima čiji su prigovori ocijenjeni osnovanim.

Utvrđena lista pomoći poslodavcima za decembar 2025 predstavlja nastavak provođenja mjera usmjerenih na očuvanje likvidnosti i stabilnosti privatnog sektora. Transfer sredstava na transakcijske račune korisnika izvršit će Union Banka u saradnji sa Federalno ministarstvo finansija i nadležnim ministarstvom razvoja.

Za realizaciju odluke, osim resornih ministarstava i banke, zadužena je i Porezna uprava Federacije BiH, svako u okviru svojih nadležnosti, kako bi isplata sredstava bila provedena u skladu sa važećom uredbom.

Utvrđena lista pomoći poslodavcima za decembar 2025 dio je šireg paketa mjera za 2025. godinu, čiji je osnovni cilj očuvanje postojećih radnih mjesta i podrška privatnim poslodavcima u uslovima povećanih troškova poslovanja.

