Vlada FBiH najavila pomoć radu Udruženja „Žena – Žrtva rata“

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu s predstavnicama Udruženja „Žena – Žrtva rata“, koje je predvodila predsjednica Bakira Hasečić.

Tokom susreta, predsjednica Hasečić upoznala je premijera s dosadašnjim aktivnostima Udruženja, naglašavajući njihov rad na prikupljanju izjava preživjelih žrtava ratnih zločina, što predstavlja važan doprinos njihovom rasvjetljavanju i procesuiranju. Istaknuto je da je do sada prikupljeno više od šest hiljada svjedočenja iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, a da se najveći dio aktivnosti odvija na terenu.

Predstavnice Udruženja informirale su premijera i o poteškoćama s kojima se suočavaju, posebno kada je riječ o finansijskoj stabilnosti i osiguravanju kontinuiteta rada. Tom prilikom uputile su zahtjev Vladi Federacije BiH za institucionalnu podršku kako bi nastavile svoje djelovanje.

Premijer Nikšić je izrazio punu podršku radu Udruženja, naglasivši da će pokrenuti inicijativu da Vlada FBiH, u skladu s nadležnostima i raspoloživim sredstvima, u što kraćem roku pronađe način za podršku njihovom radu. Poručio je da organizacije koje obavljaju ovako značajnu misiju trebaju imati stabilne uslove za djelovanje, a ne biti dovedene u situaciju da se bore za osnovna sredstva za rad.

Tokom razgovora istaknuta je važnost djelovanja Udruženja u pružanju pomoći i zaštite žrtvama ratnog silovanja i seksualnog zlostavljanja, kao i njihov doprinos u dokumentovanju svjedočenja žena i muškaraca koji su pretrpjeli ove zločine.

Naglašeno je i da Udruženje okuplja žrtve svih nacionalnosti nad kojima su počinjeni ratni zločini u periodu od 1992. do 1995. godine, s područja brojnih općina širom Bosne i Hercegovine.