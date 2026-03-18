Vlada FBiH utvrdila izmjene Porodičnog zakona i Zakona o vanparničnom postupku

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama porodičnog zakona Federacije BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku. Prijedlozi ovih zakona bit će upućeni u Parlament Federacije BiH.

Predloženim izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije BiH postiže se provedba presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na nadležnosti Federalnog ministarstva pravde kao obrađivača Porodičnog zakona Federacije BiH, kao i Zakona o vanparničnom postupku.

U razlozima za donošenje, predlagač pojašnjava da je Evropski sud u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine od 3. novembra 2015. godine, donio presudu kojom je utvrdio povredu prava aplikanata iz člana 5. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te je naložio izvršenje individualnih i generalnih mjera po presudi tog Suda, a radi sprečavanja daljeg kršenja istog prava u budućnosti.

Također, predlagač pojašnjava da su aplikaciju podnijele osobe koje su stavljene pod staranje zbog medicinski utvrđenog trajnog psihijatrijskog oboljenja, a zatim smještene u ustanovu za socijalno zbrinjavanje na osnovu rješenja centra za socijalni rad. Aplikanti su ranije dobili odluke Ustavnog suda BiH, kojima je utvrđena povreda člana II/3. d) Ustava BiH, pravo na slobodu i sigurnost osobe, i člana 5. stav 1.e i stav 4. Evropske konvencije, zakonito lišenje slobode osoba da bi se spriječilo pritvaranje mentalno oboljelih osoba i pravo na žalbu sudu kako bi sud u kratkom roku razmotrio zakonitost lišavanja slobode, a u vezi s njihovim zadržavanjem u JU Zavod za zaštitu mentalno invalidnih lica – Drin u Fojnici.

Osim navedenih aplikanata, Ustavni sud BiH je donio više odluka po podnesenim apelacijama osoba s duševnim smetnjama smještenih u ustanove socijalne zaštite, a u kojima utvrđuju iste povrede Ustava BiH i Evropske konvencije.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Federalno ministarstvo pravde je pristupilo ciljanim izmjenama Porodičnog zakona Federacije BiH s ciljem implementacije principa na koje je ukazao Evropski sud u ovom predmetu i isti usaglasio sa Zakonom o vanparničnom postupku. Prilikom izrade ovog Zakona obavljene su konsultacije sa Odjelom Vijeća Evrope za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.