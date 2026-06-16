Adnan Šljivić potpisao prvi ugovor sa RK Sloboda

Adnan Šljivić, mladi i talentovani golman RK Sloboda, potpisao je svoj prvi ugovor sa tuzlanskim klubom.

Riječ je o osamnaestogodišnjem čuvaru mreže koji je u protekloj takmičarskoj sezoni upisao i prve zvanične nastupe za seniorski tim. Iz kluba ističu da je Šljivić na golu pokazao veliki potencijal, hrabrost i zrelost, čime je potvrdio da se na njega ozbiljno računa u budućnosti.

RK Sloboda nastavlja ulagati u mlade igrače

Potpisivanjem prvog ugovora, Adnan Šljivić pridružio se grupi mladih igrača koji su proteklih dana također ozvaničili saradnju sa Slobodom. Prve ugovore ranije su potpisali Amar Mehmedbegović, Ensar Ahmetović, Rijad Mehmedinović, Ammar Memić, Aldin Dedić i Nermin Šerbečić.

U RK Sloboda naglašavaju da klub nastavlja provoditi strategiju ulaganja u vlastiti pogon i razvoj mladih rukometaša, s ciljem stvaranja stabilne ekipe za naredne sezone.

Potpis mladog golmana još je jedan pokazatelj da tuzlanski klub želi dati prostor igračima iz vlastitih redova, a Adnan Šljivić će kroz naredni period imati priliku nastaviti razvoj i boriti se za dodatnu minutažu u seniorskom timu.