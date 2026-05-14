Rukometaši BiH poraženi od Farskih Ostrva u Mejdanu

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je večeras u Mejdanu protiv selekcije Farskih Ostrva rezultatom 22:24, u prvom meču baraža za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Nakon prvih 30 minuta rezultat je bio 12:10 za goste s Farskih Otoka .

U nastavku susreta BiH je uspjela parirati Faranima te preokrenula rezultat, međutim nije uspjela zadržati prednost do kraja. Odluka o putniku na Svjetsko prvenstvo ipak će pasti u revanšu koji se igra za dva dana.

Najefikasniji u reprezentaciji Bosne i Hercegovine bio je Čolaković sa 7 golova.

Kod Farskih Ostrva najbolji je bio Av Teigum sa 11 golova.

Revanš utakmica između Farskih Ostrva i Bosne i Hercegovine igra se u subotu, a ukupni pobjednik ovog dvomeča izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine.