Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci putuje na Svjetsko prvenstvo u Kini

Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci u subotu putuje u Hangzhou u Kini, gdje će nastupiti na Svjetskom prvenstvu.

Okupljanje reprezentacije planirano je u subotu u 11:30 sati na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, odakle će bh. tim letom u 14 sati krenuti prema Dubaiju. Nakon kraćeg zadržavanja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, reprezentacija nastavlja putovanje prema Hangzhouu, gradu domaćinu Svjetskog prvenstva.

Selektor Ifet Mahmutović za nastup na Svjetskom prvenstvu odabrao je 14 igrača. Na spisku su Safet Alibašić, Nizam Čančar, Stevan Crnobrnja, Mirzet Duran, Edin Đino, Ismet Godinjak, Dževad Hamzić, Ermin Jusufović, Adnan Manko, Asim Medić, Alen Prašović, Elvis Šerifović, Armin Šehić i kapiten Sabahudin Delalić.

Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci u grupi sa Japanom, Iranom i Poljskom

Stručni štab reprezentacije čine selektor Ifet Mahmutović, pomoćni treneri Ejub Mehmedović i Nedžad Salkić, ekonom Tarik Smailbegović, predsjednik Saveza sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine Hajrudin Zekić i tim menadžer Dino Šečić.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupit će u grupi D, zajedno sa selekcijama Japana, Irana i Poljske. Prvi susret bh. tim igra protiv Japana 10. jula, dan kasnije slijedi duel protiv Irana, aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Poljske 12. jula.

Prema propozicijama takmičenja, sve reprezentacije će izboriti plasman u nokaut fazu, ali će pozicija u grupi odrediti protivnika u osmini finala.

Uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo, članovi delegacije reprezentacije Bosne i Hercegovine boravili su u Ambasadi Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, gdje ih je primila ambasadorica Li Fan. Tokom susreta razgovarano je o putovanju bh. tima, predstojećem nastupu na Svjetskom prvenstvu, kao i podršci Ambasade u realizaciji putovanja i boravka reprezentacije u Kini.

Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci u Kinu putuje s velikim ambicijama i željom da još jednom dostojanstveno predstavi Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj sportskoj sceni.