Himna BiH odjeknula San Franciskom: Zmajevi ponosno stoje pred historijski meč

Emocije na vrhuncu u San Francisku. Uoči početka utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, stadionom je odjeknula himna naše zemlje.

Hiljade bh. navijača podiglo je zastave stvarajući atmosferu kao da se igra na domaćem terenu.

Zmajevi su spremni za historijski duel, a podrška s tribina stiže iz svih krajeva svijeta.

BiH protiv SAD-a igra jedan od najvažnijih susreta na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, a selektor Sergej Barbarez odabrao je početni sastav za duel sa domaćom selekcijom.

Na golu reprezentacije Bosne i Hercegovine bit će Nikola Vasilj, dok će u zadnjoj liniji igrati Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Toni Šunjić, Nikola Katić i Stjepan Radeljić. U veznom redu svoje mjesto našao je Armin Gigović, dok će ofanzivni dio ekipe predvoditi Ermedin Demirović, Edin Džeko i Kerim Alajbegović.