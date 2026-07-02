BiH protiv SAD-a: Barbarez odabrao početni sastav Zmajeva

BiH protiv SAD-a igra jedan od najvažnijih susreta na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, a selektor Sergej Barbarez odabrao je početni sastav za duel sa domaćom selekcijom.

Na golu reprezentacije Bosne i Hercegovine bit će Nikola Vasilj, dok će u zadnjoj liniji igrati Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Toni Šunjić, Nikola Katić i Stjepan Radeljić. U veznom redu svoje mjesto našao je Armin Gigović, dok će ofanzivni dio ekipe predvoditi Ermedin Demirović, Edin Džeko i Kerim Alajbegović.

Kapiten Zmajeva i u ovom susretu bit će Edin Džeko, od kojeg se očekuje da iskustvom i mirnoćom bude jedan od ključnih igrača u utakmici koja donosi veliki pritisak, ali i veliku priliku za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Susret BiH protiv SAD-a igra se 2. jula 2026. godine u 2 sata po našem vremenu na San Francisco Stadiumu. Zmajevi u ovaj duel ulaze nakon historijskog plasmana u nokaut fazu, dok će protiv sebe imati domaćina prvenstva i ekipu koja će sigurno imati veliku podršku s tribina.

Barbarez je za meč BiH protiv SAD-a odabrao sastav koji kombinuje iskustvo i mladost, a posebnu pažnju privlači nastup Kerima Alajbegovića, jednog od igrača od kojeg navijači očekuju mnogo u ovakvim utakmicama.