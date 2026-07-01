Društvenim mrežama širi se poruka Zmajevima: “Kako god se završilo, halal vam bilo od nas”

Poruka Zmajevima – Dok navijači u Bosni i Hercegovini odbrojavaju sate do duela sa Sjedinjenim Američkim Državama na Svjetskom prvenstvu, društvenim mrežama munjevito se širi emotivna poruka posvećena Zmajevima.

Objava, koju su podijelile hiljade korisnika, najbolje opisuje euforiju kakvu Bosna i Hercegovina dugo ne pamti. U njoj se podsjeća kako su zbog reprezentacije mnogi ostajali budni do jutra, uzimali slobodne dane ili će sutra na posao otići neispavani, samo kako ne bi propustili utakmicu.

Znate li šta ste napravili?!

Je l’ znate da sutra stotine i hiljade ljudi neće otići na posao jer su bili uz vas do jutra?

Je l’ znate da se već 2 mjeseca samo o vama priča, na svakom ćošku, na svakoj kafi?

Znate li da više na ulicama ne viđamo dresove Mbappea, Ronalda, Messija, nego Džeke, Alajbegovića i Muharemovića?

Znate li da će večeras iza ponoći i oni najmlađi i oni najstariji naviti alarm i ustati, samo da bi vas pratili a možda ih fudbal uopšte i ne zanima?

Znate li da je u državi sa milion problema zbog vas sve to postalo “ma lako ćemo, nego kako ćemo sutra s Amerikancima?”

Učinili ste da se Bosna spominje od Sarajeva do Los Angelesa, da jedna Amerika razmišlja hoće li joj ta “neka” Bosna pokvariti domaćinstvo, prvenstvo, planove i uništiti ih pred očima cijelog svijeta.

Srce nam je k'o Trebević već mjesecima i na tome vam hvala.

Zato momci, večeras igrajte ZA SEBE, ZA SVOJ ĆEJF. Kako god se završilo, halal vam bilo od nas!!!