Produženo radno vrijeme u Banovićima zbog utakmice BiH i SAD-a

Produženo radno vrijeme u Banovićima odobreno je ugostiteljskim objektima koji djelatnost obavljaju u zatvorenim prostorima, a odnosit će se na noć sa 1. na 2. juli 2026. godine.

Općina Banovići dala je saglasnost ugostiteljskim objektima na području ove općine da radno vrijeme produže do 05:00 sati, kako bi građani imali mogućnost da u organizovanoj atmosferi prate utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

Produženo radno vrijeme u Banovićima za zajedničko praćenje utakmice

Odluka je donesena povodom utakmice nokaut faze Svjetskog prvenstva, koja se igra u noći sa srijede na četvrtak, u terminu prilagođenom američkom vremenu. Zbog kasnog početka susreta, produženo radno vrijeme u Banovićima omogućit će navijačima da utakmicu prate u ugostiteljskim objektima.

Iz Općine Banovići pozvali su ugostitelje i građane da se tokom sportske noći pridržavaju važećih propisa, te da praćenje utakmice protekne dostojanstveno, odgovorno i u duhu fer navijanja.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država igra jednu od najvažnijih utakmica na Svjetskom prvenstvu, a očekuje se da će susret privući veliku pažnju navijača širom zemlje.