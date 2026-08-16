Džeko, Katić i Muslić danas protiv Real Madrida: Schalke spreman za veliki spektakl

Poseban fudbalski dan očekuje navijače Schalkea, koji će danas na Veltins-Areni ugostiti Real Madrid u prijateljskom susretu povodom 25. godišnjice stadiona.

Utakmica će biti posebno zanimljiva ljubiteljima fudbala u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da će se na terenu naći Edin Džeko i Nikola Katić, dok će ekipu Schalkea s klupe predvoditi trener Miron Muslić.

Džeko je početkom godine stigao u Schalke iz Fiorentine, a nakon prvih mjeseci u klubu produžio je saradnju za još jednu sezonu. Katić je također dio ekipe koja će danas imati priliku odmjeriti snage s jednim od najtrofejnijih evropskih klubova.

Posebnu priču nosi i susret Džeke s Joséom Mourinhom. Njih dvojica ranije su sarađivala u Istanbulu, a bh. napadač je uoči utakmice otkrio da bi upravo portugalskom stručnjaku mogao pokloniti svoj dres.

„Dres inače ne mijenjam, ali Mourinhu ću dati svoj, a uzeti njegovu majicu.“

Za Muslića će duel s Real Madridom predstavljati veliki test pred domaćim navijačima, ali i priliku da njegova ekipa odmjeri snage s evropskim velikanom.

Susret na Veltins-Areni zakazan je za 16. august, a očekuje se ispunjen stadion i atmosfera dostojna velikog jubileja Schalkea.