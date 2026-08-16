Htio se spustiti helikopterom: Mladić prijavio povredu na Troglavu, a onda „čudesno“ prohodao

Neobična situacija dogodila se na području Troglava, na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nakon što je Gorska služba spašavanja Kantona 10, stanica Livno, zaprimila dojavu o navodno povrijeđenom mladiću.

Roditelj mladića obavijestio je GSS da je njegov sin tokom planinarenja s prijateljem povrijedio nogu i da se zbog toga ne može sam spustiti s planine.

Na teren je odmah upućeno šest spasilaca. Međutim, kada su stigli do mladića, zatekli su ih u prilično dobrom raspoloženju.

Kako navode iz GSS-a Kanton 10, raspoloženje se nakratko promijenilo kada su mladići shvatili da spasioci nisu došli helikopterom, već pješke. Time je, kako su opisali, propala nada u „besplatan panoramski let“.

Spasioci su potom krenuli sa spuštanjem mladića, ali se tokom intervencije dogodilo svojevrsno „čudo“ – prijavljena povreda noge više nije predstavljala problem.

Mladić je tokom spuštanja mogao normalno hodati i nije mu bila potrebna pomoć spasilaca pri kretanju.

Iz GSS-a su zbog ovog slučaja još jednom upozorili da njihova služba nije namijenjena za šale, nepotrebne pozive ili dramatiziranje situacija.

Svaka dojava pokreće ljude, vozila i drugu opremu, a nepotrebna intervencija može usporiti pomoć nekome kome je ona zaista potrebna.

Planinarima i drugim posjetiocima planina poručili su da prije odlaska procijene svoje sposobnosti i uslove na terenu te da GSS pozivaju samo kada je pomoć zaista potrebna.

A za one koji se nadaju panoramskom letu, poruka je jasna: GSS nije taxi služba.