GSS: Nova SOS aplikacija olakšava spašavanje planinara u BiH

Gorska služba spašavanja (GSS) u saradnji s portalom Planinarenje.ba predstavila je novu SOS aplikaciju koja značajno olakšava spašavanje planinara u nevolji.

Aplikacija je dostupna za Android, iOS i Huawei uređaje, a njena primarna funkcija je omogućiti brzu i preciznu prijavu lokacije unesrećene osobe.

Korisnici se prvo registruju i prijave u aplikaciju, a u slučaju nesreće dovoljno je pritisnuti crveno SOS dugme. Aplikacija automatski generira SMS poruke koje šalju GSS-u i ICE kontaktu korisnika.

Poruke se mogu slati bez interneta, a informacije su kodirane kako bi GSS dobio detaljne podatke o stanju i lokaciji osobe u nevolji.

Pored osnovnog SOS signala, aplikacija nudi i SOS Alarm funkciju koja omogućava planinarima da unaprijed pošalju svoje planirane rute, vrijeme polaska i očekivani povratak. Ukoliko korisnik ne stigne na vrijeme, ICE kontakt može proslijediti detalje GSS-u, čime se znatno ubrzava proces spašavanja.

Alarm se mora postaviti dok korisnik ima internet vezu, a nakon isteka vremena alarm šalje podsjetnike korisniku i ICE osobi.

Treća ključna funkcija je GSS Rescue portal, putem kojeg GSS prima sve zahtjeve za pomoć, prati lokacije i GPS tragove unesrećenih, te može planirati spašavanje koristeći dodatne podatke, uključujući sumnjiva minska područja.

Portal također vodi kompletnu evidenciju svih zaprimljenih poziva i njihov status.

Sve informacije o aplikaciji i linkove za preuzimanje moguće je pronaći na zvaničnoj stranici: https://sos-gss.ba.