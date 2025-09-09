Spašavanje motocikliste na Bjelašnici, učestvovao i GSS Sarajevo

Gorska služba spašavanja (GSS) – Stanica Sarajevo uspješno je okončala akciju spašavanja stranog državljanina koji je povrijeđen u padu s motora na lokalitetu Bjelašnice, iznad gornje akumulacije.

Motociklista je zadobio otvoreni prijelom noge, a nakon dojave Zavoda hitne medicinske pomoći, dežurni tim odmah je izašao na teren. Akcija je provedena u rekordnom vremenu, unesrećeni je zbrinut na licu mjesta i transportovan do tačke gdje ga je preuzela ekipa Hitne pomoći.

GSS Sarajevo zahvalio se svim članovima tima na profesionalnoj i predanoj intervenciji.