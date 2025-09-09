Spašavanje motocikliste na Bjelašnici, učestvovao i GSS Sarajevo

Nedžida Sprečaković
GSS Sarajevo učestvovalo u spašavanju motocikliste na Bjelašnici
GSS Sarajevo učestvovalo u spašavanju motocikliste na Bjelašnici

Gorska služba spašavanja (GSS) – Stanica Sarajevo uspješno je okončala akciju spašavanja stranog državljanina koji je povrijeđen u padu s motora na lokalitetu Bjelašnice, iznad gornje akumulacije.

Motociklista je zadobio otvoreni prijelom noge, a nakon dojave Zavoda hitne medicinske pomoći, dežurni tim odmah je izašao na teren. Akcija je provedena u rekordnom vremenu, unesrećeni je zbrinut na licu mjesta i transportovan do tačke gdje ga je preuzela ekipa Hitne pomoći.

GSS Sarajevo zahvalio se svim članovima tima na profesionalnoj i predanoj intervenciji.

Spašavanje motocikliste na Bjelašnici, učestvovao i GSS Sarajevo

pročitajte i ovo

Vijesti

U Tuzli završeni radovi na sanaciji putne infrastrukture u Slavinovićima i Par Selu

Vijesti

Trojka predala zahtjev Ustavnom sudu BiH zbog imenovanja Vlade RS

Vijesti

Obavijest za kandidate upućene na osnovnu obuku za čin policajac

Istaknuto

Tuzla domaćin manifestacije „Zlatna vrpca“

Vijesti

Počela isplata invalidnina za august u FBiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]