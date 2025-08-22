Zbog teške saobraćajne nezgode i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Livno–Tomislavgrad, u mjestu kod kupališta „Mandak“.

Kraj radne sedmice i vikend donijeli su pojačan promet na cestama širom Bosne i Hercegovine, posebno na gradskim saobraćajnicama i pojedinim graničnim prelazima. Tokom dana gužve su zabilježene na prilazu i prolazu kroz Jablanicu, kao i na dionicama kroz Konjic i Mostar.

Podsjeća se da je dionica autoceste A-1 Bradina–Tarčin (tunel Ivan) u funkciji, kao i magistralna cesta Stolac–Neum. Na dionici A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana, saobraća se preticajnom trakom.

Radovi su u toku i na magistralnim cestama Semizovac–Olovo, Jablanica–Prozor (Mirci), Ustikolina–Goražde (Mravinjac) i Vrhpolje–Ključ. Na cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima Doljani, Bijača i Gradiška formirane su duge kolone putničkih vozila na ulazu u BiH, dok se na GP Orašje čeka u oba smjera. Na ostalim prelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta. GP Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na GP Karakaj (kod Zvornika) i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila teža od 5 tona. Teretna vozila preusmjeravaju se na GP Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretni saobraćaj preko GP Šepak moguć je od 09 do 13 i od 22 do 06 sati, a vikendom u terminu od 22 do 06 sati.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama i da vozači informacije mogu pratiti putem video nadzornih kamera na zvaničnoj stranici bihamk.ba.