Slatkiši i hiperaktivnost: Da li šećer zaista „razbudi“ djecu?

RTV SLON
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Foto: Pexels/ Ilustracija

Roditelji često primijete da djeca nakon rođendana, proslave ili velike količine slatkiša postanu posebno živahna. Ipak, naučna istraživanja ne potvrđuju da je šećer glavni razlog takvog ponašanja.

Povezanost između šećera i dječije hiperaktivnosti prisutna je već decenijama, ali studije su pokazale drugačiju sliku. Velika analiza istraživanja, uključujući i onu objavljenu u časopisu JAMA, nije pronašla značajan utjecaj šećera na ponašanje ili kognitivne sposobnosti djece.

U pojedinim istraživanjima korišten je princip dvostruko slijepog ispitivanja, pri čemu ni djeca, ni roditelji, niti istraživači nisu znali šta je dijete konzumiralo. Ni u takvim uslovima nije utvrđena objektivna razlika u ponašanju djece nakon unosa šećera.

Pa zašto onda djeca na rođendanima često djeluju kao da imaju višak energije?

Objašnjenje se prije može pronaći u samom okruženju. Druženje s vršnjacima, igra, buka, muzika i uzbuđenje zbog posebnog događaja mogu biti dovoljni da dijete bude mnogo aktivnije nego inače.

Ulogu može imati i očekivanje odraslih. Ako roditelj vjeruje da je dijete pojelo mnogo slatkiša, veću je vjerovatnoću da će njegovu živahnost povezati upravo sa šećerom.

To, međutim, ne znači da količina šećera u prehrani nije važna. Pretjeran unos može doprinijeti problemima poput povećanog rizika od prekomjerne tjelesne težine i karijesa, a može utjecati i na kvalitet prehrane ako slatkiši često zamjenjuju nutritivno vrijednije namirnice.

Dakle, popularni „šećerni nalet“ kod djece nema čvrstu naučnu potvrdu. Živahnost nakon rođendanske torte vjerovatnije je posljedica uzbuđenja, igre i društva nego samog šećera.

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