Evo šta poručuju Zmajevi uoči historijskog duela sa SAD-om

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu, a uoči utakmice Zmajevi ne kriju optimizam.

Reprezentativac Arjan Malić istakao je da BiH očekuje zahtjevan protivnik, ali vjeruje da Zmajevi mogu napraviti novi historijski rezultat.

“Svi smo vidjeli kakvi su Amerikanci i, iskreno, iznenadili su me načinom na koji su odigrali grupnu fazu. Mi smo tamo gdje jesmo, prošli smo svoju grupu i idemo odigrati čvrstu i kvalitetnu utakmicu te im napraviti što veće probleme. Dat ćemo sve od sebe i, ako Bog da, doći do još jednog historijskog trenutka.”

Golman Nikola Vasilj naglasio je da u ekipi vlada odlično raspoloženje nakon plasmana u nokaut fazu.

“Sigurno je da je atmosfera u ekipi odlična. Napravili smo veliki iskorak plasmanom u nokaut fazu i svi smo veoma zadovoljni. Jučer smo stigli ovdje, a danas odrađujemo prvi trening na ovom stadionu. Sutra nas očekuje utakmica i u pozitivnom raspoloženju dočekujemo taj meč. Mislim da tokom cijelog Svjetskog prvenstva nikoga nismo potcijenili, pa tako ni Katar. U svaku utakmicu ulazimo maksimalno ozbiljno i sa 100 posto svojih mogućnosti. Ovaj meč nosi posebnu težinu jer je riječ o nokaut fazi, zbog čega je važno da svi budemo na svom najvišem nivou.”

Kapiten Edin Džeko poručio je da je ovo najveća utakmica koju je reprezentacija odigrala na svjetskim prvenstvima.

“Bilo je velikih utakmica, ne znam da li je ovo najveća, ali kada je riječ o svjetskim prvenstvima, sigurno jeste. Prvi put smo u nokaut fazi i to je nešto novo za ovu ekipu, posebno za mlađe igrače, ali i za mene. Nadam se da će ih biti još. Znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, ali svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to najbolje za sve nas jer promoviše našu državu. Imamo priliku napraviti nešto veliko. Sigurno nas ne očekuje lagana utakmica. Oni su pokazali da su dobra, brza i organizovana ekipa, ali ni Bosna i Hercegovina nije slučajno ovdje. Imamo svoje adute i kvalitet, a nadam se da ćemo to pokazati.”

Selektor Sergej Barbarez istakao je veliko poštovanje prema domaćinu prvenstva, ali i vjeru u svoju ekipu.

“SAD je tim koji zaslužuje ogromno poštovanje od mene. Način na koji koriste ovu euforiju oko sebe za ovo svjetsko prvenstvo gdje su domaćini, lijepo je to vidjeti. Zaista ih poštujem. I drago mi je što ćemo sutra igrati protiv njih. Idemo se takmičiti i nadam se da ćemo na kraju imati prednost. Pokušat ćemo zadržati sve što nas je dovelo ovdje. Naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni momenat. Sretan sam što smo još u Americi i nadam se da ćemo još tu ostati.”

Sretno Zmajevi!!!