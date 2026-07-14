Španija savladala Francusku i izborila finale Svjetskog prvenstva

Španija je izborila plasman u finale Svjetskog prvenstva nakon što je večeras u polufinalnom susretu savladala Francusku rezultatom 2:0.

Nakon opreznog početka utakmice, Španci su do prednosti stigli u 20. minuti. Digne je napravio prekršaj nad Lamineom Yamalom, a glavni arbitar pokazao je na bijelu tačku. Siguran izvođač penala bio je Mikel Oyarzabal, kojem je ovo bio peti pogodak na prvenstvu.

Francuska je do kraja prvog poluvremena pokušavala doći do izjednačenja, ali bez ozbiljnije prijetnje po gol Španije. Dodatni problem za Trikolore predstavljala je povreda Williama Salibe, koji je već nakon pola sata morao napustiti teren.

Pitanje pobjednika riješeno je u 58. minuti. Dani Olmo je odlično proigrao Pedra Porra, koji je pogodio za 2:0 i približio Španiju velikom finalu.

Francuzi su u nastavku imali nekoliko pokušaja, a najbliže pogotku bili su nakon udarca Kyliana Mbappéa, koji je završio pored gola. Španija je sačuvala prednost i potvrdila plasman u završnu utakmicu prvenstva.

Francuska je imala 14 udaraca, od kojih su četiri išla u okvir gola, dok je Španija iz deset pokušaja dva puta šutirala u okvir i oba pokušaja pretvorila u pogotke. Španci su imali 51 posto posjeda lopte i izveli 487 dodavanja, dok je Francuska imala 49 posto posjeda i 408 dodavanja.

Španija će se u finalu sastati s pobjednikom drugog polufinalnog duela između Argentine i Engleske.