Dnevnik TV Slon: 01.07.2026.g.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći s 1. na 2. juli na Levi's stadionu u Santa Clari, na području San Francisca, igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su plasmanom u nokaut fazu ostvarili jedan od najvećih rezultata u historiji bh. fudbala, nakon što su takmičenje u grupi B završili kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Grupnu fazu okončali su sa četiri osvojena boda, iza Švicarske i Kanade, a ispred Katara. Američka selekcija u nokaut fazu ulazi kao prvoplasirani tim grupe D, u kojoj je osvojila šest bodova i završila ispred Australije, Paragvaja i Turske. Bosna i Hercegovina i SAD do sada su se sastali tri puta, a svi dueli bili su prijateljski. Amerikanci imaju dvije pobjede, rezultatima 4:3 i 1:0, dok je jedan susret završen bez pobjednika, rezultatom 0:0. Utakmica počinje večeras u 2 sata poslije ponoći.

Reprezentacija BiH u okviru šesnaestine finala Svjetskog fudbalskog prvenstva igra protiv SAD-a. Atmosfera među navijačima u Tuzli je odlična, a većina njih vjeruje da Zmajevi mogu ostvariti pobjedu i izboriti plasman u narednu fazu takmičenja. Naš Ali Huremović provjerio je šta misle navijači o večerašnjem susretu.

San Francisko je spreman za spektakl. Bosna i Hercegovina večeras, dva sata iza ponoći protiv Sjedinjenih Američkih Država igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Kakva atmosfera vlada među navijačima i šta se očekuje uoči početka susreta, saznajemo od Tuzlaka Jasmina Smajića, koji se javlja iz San Franciska, gdje će večeras bodriti Zmajeve. Jasmine, prije svega hvala što si uspio pronaći vrijeme za kratki razgovor za RTV SLON.

Večeras se očekuje dobra atmosfera tokom praćenja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv SAD-a, ali bi vremenske prilike mogle djelimično pokvariti ugođaj. Meteorolozi najavljuju mogućnost kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, zbog čega nadležne službe građanima savjetuju oprez, posebno onima koji utakmicu planiraju pratiti na otvorenom.

Najveća zastava Bosne i Hercegovine večeras stiže i u Brčko. Zastavu je napravio kafić “Zmajevo srce” iz Tuzle, a nakon što je razvijena u Tuzli, Srebreniku i Gradačcu, bit će predstavljena i građanima Brčkog. Organizatori su poručili da to neće biti samo razvijanje zastave, već simbol zajedništva svih građana koji žele pružiti podršku našim Zmajevima.

Nakon predstavljanja zastave na stadionu, ona će biti postavljena i na Trgu mladih, gdje će biti dio javnog praćenja utakmice između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine.

Po završetku susreta, planirano je da zastava bude razvijena i na Bulevaru mira, gdje će građani nastaviti navijačku noć u znaku podrške Zmajevima.

Louis Crishock, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika, u utorak je u Sarajevu formalno imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Odluku su donijeli ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, PIC, a Crishock će ovu funkciju obavljati do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIC-a obavezao se da će dogovor o izboru novog visokog predstavnika pokušati postići što prije, s ciljem da imenovanje bude završeno najkasnije do 14. jula 2026. godine. Crishock dužnost preuzima 1. jula 2026. godine, kada na snagu stupa ostavka Christiana Schmidta. Iz PIC-a su poručili da očekuju uspješnu saradnju s njim u periodu do izbora novog visokog predstavnika.

Međunarodni aerodrom Tuzla od 9. jula 2026. godine uvodi direktnu avioliniju za Cirih, koju će obavljati švicarska kompanija Chair Airlines. Letovi između Tuzle i Ciriha planirani su dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, što će putnicima omogućiti lakše planiranje kraćih posjeta i dužih boravaka. Karte su već dostupne putem zvanične stranice aviokompanije i rezervacijskih sistema, a cijene jednosmjernih karata počinju od oko 75 eura. U osnovnu cijenu, osim ručnog prtljaga, uključen je i predati kofer. Nova linija posebno je značajna za bh. dijasporu u Švicarskoj, ali i za dalji razvoj Međunarodnog aerodroma Tuzla, koji nastavlja širiti mrežu međunarodnih letova.

Kaja Kallas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije, stigla je u srijedu u službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Ovo je nova posjeta jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosni i Hercegovini, u periodu kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Više o ovome čitajte na našem web portal

Komisija za nacionalne spomenike BiH trebala bi nastaviti rad u punom kapacitetu nakon što je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u utorak usvojilo odluku o imenovanju novih članova, među kojima su i strani eksperti predloženi od UNESCO-a.

A Kampus Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO) postao je centar regionalne medijske pažnje nakon što su tamošnji studenti kreirali video koji je preko noći postao apsolutni hit na društvenim mrežama. Video pogledajte na našem web portalu.

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Univerzitet u Tuzli, u godini kada obilježava 50 godina postojanja i rada, promovisao je 28 novih doktora nauka. Svečana promocija održana je na Filozofskom fakultetu, a poručeno je da je riječ o jednom od najvažnijih akademskih događaja, jer nova naučna zvanja predstavljaju ulaganje u znanje, istraživanje i budućnost društva.