/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 2. juni?

Koji su događaji obilježili 2. juni?

Predsjedništvo BiH nije usvojilo budžet institucija za 2026. godinu

Vlada TK utvrdila cijene javnog prevoza na kantonalnim linijama

Predstavljen softver za digitalno testiranje kandidata za vozački ispit

Vlada TK nastavlja aktivnosti na uvođenju ABA terapije za djecu s autizmom

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Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo Prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. godinu vrijedan 1,58 milijardi KM. Prijedlog će biti vraćen Ministarstvu finansija i trezora BiH na doradu, a potom ponovo upućen u proceduru.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je odluku o tarifama i cijenama javnog linijskog prevoza putnika na kantonalnim linijama. Mjesečna karta za radnike, učenike i studente iznosit će 88 KM, dok će povlaštene kategorije plaćati 30 KM. Pojedinačna karta koštat će od 1,50 do 2,50 KM, zavisno od zone putovanja.

U Tuzli je predstavljen softver za probno testiranje kandidata koji se pripremaju za polaganje vozačkog ispita. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK navode da će digitalizacija doprinijeti transparentnijem procesu i kvalitetnijoj pripremi kandidata, dok dio autoškola izražava određene rezerve prema novom sistemu.

Vlada TK prihvatila je informaciju o pružanju ABA terapije za djecu sa poremećajem iz autističnog spektra. Za realizaciju programa već su planirana sredstva, a nadležne institucije zadužene su da do kraja 2026. godine osiguraju model pružanja ove terapije putem odgovarajuće zdravstvene ustanove.

U Tuzli je održana radionica o unapređenju saradnje medija i pravosuđa u organizaciji VSTV-a BiH i Misije OSCE-a u BiH. Istaknuta je potreba za boljom komunikacijom između medija, sudova i tužilaštava te kontinuiranom edukacijom novinara o izvještavanju iz oblasti pravosuđa.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovar