Dnevnik TV Slon: Sve vijesti na jednom mjestu – 20.07.2026.

Bivši radnici Koksare Lukavac najavili su štrajk glađu zbog neriješenih potraživanja nakon pokretanja stečaja i prodaje dijela imovine fabrike. Traže povezivanje radnog staža, isplatu dugovanja, otpremnina i drugih prava, uz hitno uključivanje nadležnih institucija.

Građani Lukavca godinama upozoravaju na probleme u vodosnabdijevanju. Grad je kupovinom Filter stanice Modrac preuzeo važan dio vodne infrastrukture, ali slijedi modernizacija i stabilizacija cijelog sistema.

Kantonalno tužilaštvo TK predložilo je pritvor za Samira Kešetovića iz Srebrenika zbog sumnje da je prijetio dvjema osobama, pucao iz vatrenog oružja i oštetio njihov automobil. Istraga je u toku.