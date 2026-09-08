Požar kod Konjica prijeti kućama: Vatrogasci, radnici Šumarstva, mještani i dobrovoljci na terenu

Jasmina Ibrahimović

Vatrogasci, radnici preduzeća „Šumarstvo Prenj“ Konjic, mještani i brojni dobrovoljci angažovani su na gašenju požara koji je izbio na lokalitetu Repovice prema Vrbićima kod Konjica.

Vatra se nalazi u neposrednoj blizini stambenih objekata, zbog čega se ulažu maksimalni napori kako bi se požar stavio pod kontrolu i spriječilo njegovo širenje prema kućama.

Izvršni direktor za oblast šumarstva u preduzeću „Šumarstvo Prenj“ Konjic Alen Muharemović kazao je da je situacija na terenu veoma ozbiljna te da je riječ o intenzivnom požaru.

„Skoro svi uposlenici Uprave su ovdje, kao i radnici koji rade na preradi i obradi šumskih drvnih sortimenata. Pokušavamo spasiti ove kuće. Trenutno se radi o vrlo intenzivnom požaru“, kazao je Muharemović.

Prema njegovim riječima, požar je u jednom trenutku prerastao u visoki požar, dok trenutno uglavnom gori nisko rastinje.

„Pokušavamo prvo lokalizovati požar, pa tek onda pristupiti sanaciji i potpunom gašenju“, dodao je Muharemović.

U borbu s vatrenom stihijom uključio se i veliki broj mještana, posebno onih čije se kuće nalaze u neposrednoj blizini požarišta. Kako bi pomogli vatrogascima i zaštitili svoje domove, koriste sve što im je na raspolaganju – baštenska crijeva, metle, lopate i drugu priručnu opremu.

Jedan od mještana ispričao je da je na požarište stigao nakon što su ga pozvali roditelji koji žive u blizini.

„Vidjeli su veliki plamen i dim i pozvali su me. Došao sam ovdje da, ako mogu, budem od pomoći. Plamen je izuzetno velik i profesionalcima je vrlo teško djelovati, ali ostat ćemo ovdje i pomagati koliko možemo“, kazao je.

U koordinaciju aktivnosti na terenu uključeni su i policijski službenici Policijske uprave Konjic, kao i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.

Gašenje požara i napori na zaštiti stambenih objekata se nastavljaju.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Požari i dalje aktivni u TK: Najteže u Kalesiji, Kladnju i...

Vijesti

Više požara na području TK: U Kladnju vatra i dalje nije...

Vijesti

Gradsko vijeće o Domu penzionera Tuzla: Traže hitno rješenje i zaštitu...

Tuzla i TK

(VIDEO) Požar u stanu na Tušnju, nema povrijeđenih

BiH

Veliki šumski požar između Nevesinja i Konjica izvan kontrole

Vijesti

Težak dan za vatrogasce u Gračanici: Povrijeđen njihov kolega

Vijesti

Velika Britanija pozvala otpravnika poslova Srbije zbog prisustva zvaničnika na sahrani Ratka Mladića

BiH

BiH i dalje nema trajno skladište radioaktivnog otpada, unaprijeđena sigurnost u Rakovici

Tuzla i TK

Za vodoprivredne projekte u TK izdvojena dodatna sredstva

Tuzla i TK

Proizvodnja strnih žita u TK veća za gotovo 32 posto

BiH

Kraj vrelinama: BHMETEO najavljuje veliku promjenu vremena

Učitati više