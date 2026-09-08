Velika Britanija pozvala otpravnika poslova Srbije zbog prisustva zvaničnika na sahrani Ratka Mladića

Specijalna izaslanica Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pierce pozvala je vršioca dužnosti otpravnika poslova Ambasade Srbije kako bi osudila učešće srbijanskih državnih i vojnih zvaničnika na sahrani Ratka Mladića.

Kako je saopćeno iz Ambasade Velike Britanije u Sarajevu, britanski ministar za Evropu lord Wood of Anfield poručio je da je Mladić predvodio zločine koji spadaju među najteže počinjene u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

Podsjetio je da je Mladića nezavisni tribunal Ujedinjenih nacija osudio za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, te naglasio da poricanje i uljepšavanje tih zločina predstavlja uvredu međunarodnom pravu i podriva regionalnu stabilnost i povjerenje.

„Misli Vlade Ujedinjenog Kraljevstva su sa žrtvama Mladića i njihovim porodicama. Oni zaslužuju poštovanje, saosjećanje i odgovornost, a ne pokušaje prekrajanja dokazane istorije“, naveo je britanski ministar.

Dodao je da politički lideri i javne institucije imaju odgovornost da djeluju u pravcu regionalnog pomirenja, a ne ponovnog otvaranja starih rana.

Iz britanske ambasade također su podsjetili da je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju osnovalo Vijeće sigurnosti UN-a, te da je Srbija obavezna poštovati njegove presude.

„Veličanje osuđenog ratnog zločinca direktno podriva povjerenje, podstiče podjele i nespojivo je s procesom pomirenja unutar Bosne i Hercegovine i regiona“, navedeno je u saopćenju.

Ujedinjeno Kraljevstvo je na kraju poručilo da ostaje čvrsto opredijeljeno za međunarodnu pravdu, odgovornost i trajno pomirenje na Zapadnom Balkanu, kao i za nastavak saradnje s partnerima u regionu u podršci miru, pravdi i sigurnoj budućnosti za sve zajednice.