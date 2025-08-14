Bećirović s izaslanicom premijera UK: Referendum u RS-u prijetnja miru i stabilnosti

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s posebnom izaslanicom premijera Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pierce o sigurnosnoj i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i o kontinuiranoj podršci koju Velika Britanija pruža državnim institucijama i evroatlantskim integracijama.

Ovo je bio njihov četvrti susret u posljednjih nekoliko mjeseci.

Bećirović je upozorio da napadi na ustavni poredak BiH i dalje traju, posebno kroz najave vlasti entiteta RS da neće poštovati presude Suda BiH i odluke državnih institucija. Istakao je da takvo ponašanje ugrožava mir, stabilnost i demokratski poredak, te predstavlja direktno podrivanje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH.

Naglasio je da bi organiziranje nelegalnog referenduma u RS-u o presudi Suda BiH bilo uvod u anarhiju i destabilizaciju s ozbiljnim posljedicama, za koje bi odgovornost snosili organizatori.

Tokom razgovora, Bećirović je Pierce upoznao i s prijetećim porukama Ambasade Rusije u BiH, ocijenivši ih nastavkom malignog utjecaja Moskve u zemlji i regiji, te naglasio potrebu jače saradnje s međunarodnim partnerima.

Dodao je da politika Milorada Dodika dugoročno vodi ka demontaži BiH, koristeći metode hibridnog djelovanja, među kojima je i dehumanizacija Bošnjaka kroz propagandu i govor mržnje, što može dovesti do nasilja.

Bećirović je kritizirao i miješanje vlasti Srbije u sudske procese BiH, podsjećajući da se Beograd potpisivanjem Dejtonskog sporazuma obavezao na poštivanje njenog suvereniteta, što je temelj dobrosusjedskih odnosa i regionalne stabilnosti. Upozorio je da autoritarni nacionalisti ne mogu biti obuzdani deklarativnim pričama, već jasnom i odlučnom politikom.

Karen Pierce je u ime britanske vlade potvrdila snažnu podršku nezavisnoj, suverenoj i jedinstvenoj BiH, naglasivši važnost zaštite ustavnog poretka i dosljednog poštovanja presuda pravosudnih organa.

Sagovornici su se složili o potrebi nastavka bliskog partnerstva BiH i UK u jačanju demokratskih institucija, vladavine prava i evroatlantske perspektive zemlje.