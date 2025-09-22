Berlinski proces: Forum civilnog društva i Think Tank organizacija još jedan je u nizu događaja koji prethodi Samitu koji će u oktobru biti održan u UK.

Organizacije civilnog društva i drugi akteri iz šest zemalja Zapadnog Balkana okupili su se da razgovaraju o preporukama civilnog društva o važnim pitanjima za unapređenje regionalne saradnje i integracije u okviru Berlinskog procesa.

Više od 100 predstavnika organizacija civilnog društva, vlada, medija, nezavisnih institucija, regionalnih tijela, međunarodnih organizacija i Evropske unije (EU) sastaje se danas i sutra u Podgorici da razmotri preporuke politika koje su pripremili izvjestioci iz organizacija civilnog društva širom regiona.

Tokom ljeta, organizacije civilnog društva sa Zapadnog Balkana radile su u tematskim grupama, predvođenim izvjestiocima iz svih zemalja regiona, na razvoju konkretnih preporuka politika. Njih će na Forumu zvanično predstaviti regionalni direktor British Council-a, Adrian Chadwick.

Preporuke se odnose na oblasti dobrog upravljanja, bezbjednosti, pomirenja i suočavanja s prošlošću, rodne ravnopravnosti i različitosti, zajedničkog regionalnog tržišta i rasta, kao i zaštite životne sredine, energije i dekarbonizacije. Diskusije na Forumu uključuju i teme koje prožimaju sve oblasti, poput medija, mladih, migracija i uslova za djelovanje civilnog društva.

Forum je postao pokretač zagovaranja, demokratskog razvoja, evropske integracije i regionalne povezanosti. Riječ je o zvaničnom pratećem događaju Berlinskog procesa, platforme pokrenute 2014. godine s ciljem jačanja regionalne saradnje, evropske integracije i povezivanja. Berlinski proces će kulminirati Samitom u Londonu 22. oktobra, na kojem će se okupiti lideri iz cijelog Zapadnog Balkana i Evrope.

Forum 2025 organizuje British Council uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, koja je zvanični domaćin Berlinskog procesa 2025.

Na otvaranju Foruma govorili su Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, William Middleton, britanski predstavnik za Berlinski proces, i Adrian Chadwick, regionalni direktor British Council-a.

U pozdravnom govoru, Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore je istakao trajnu misiju Berlinskog procesa. „Od samog početka, Berlinski proces nosio je osnivačku ideju staru koliko i sam evropski projekat: da se integracije, bilo na Zapadnom Balkanu ili u bilo kom evropskom regionu ne mogu zasnivati isključivo na ekonomskim ili političkim dogovorima. Integracija mora biti izgrađena na dobrosusjedskim odnosima i istinskim vezama među ljudima i društvima, u svim dimenzijama: političkoj, ekonomskoj, socijalnoj i kulturnoj.“

„Jer samo kada građani dijele vrijednosti, odgovornosti i težnje van svojih granica, integracija postaje moguća. Osnaživanje građanskih vrlina, jačanje civilnog društva i podsticanje dijaloga među zajednicama čine proces integracije nepovratnim“, dodao je Zenović.

Na početku Foruma, William Middleton, britanski predstavnik za Berlinski proces, rekao je da je ogromno zadovoljstvo vidjeti tako širok spektar glasova civilnog društva iz cijelog Zapadnog Balkana kako se okupljaju u Crnoj Gori.

„Ujedinjeno Kraljevstvo je posvećeno osiguravanju da te glasove čuju lideri na Samitu Berlinskog procesa u Londonu sljedećeg mjeseca. Ali, takođe smo uzbuđeni što vidimo da se saradnja i veze ove grupe šire ovim regionom i generišu sopstvene inicijative.“ poručio je Middleton.

Regionalni direktor British Council-a Adrian Chadwick kazao je da je ova organizacija ponosna što je domaćin događaja.

„Nismo stručnjaci za svaku temu o kojoj ćete razgovarati, niti to tvrdimo. Ono što donosimo jeste naše iskustvo u povezivanju ljudi, stvaranju sigurnih i otvorenih prostora i pomaganju da se dijalog pretvori u saradnju. Nastojali smo da pronađemo ravnotežu između kontinuiteta i promjena, i u načinu na koji smo oblikovali preporuke, kako bi one bile pristupačnije i zanimljivije, i u načinu na koji smo organizovali ovaj Forum. Tokom naredna dva dana razmatraćemo ključna pitanja: upravljanje i odgovornost, bezbjednost i otpornost, pomirenje, rodnu ravnopravnost, regionalni rast, energiju i životnu sredinu. Ovi razgovori su važni jer se dotiču svega što radimo i jer utiču na svakodnevni život ljudi.“ poručio je Chadwick.

Više informacija o ovom događaju pročitajte OVDJE

Kompletne preporuke dostupne su OVDJE

