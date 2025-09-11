UK podržava prava žena i djevojaka na Zapadnom Balkanu

Ujedinjeno Kraljevstvo pruža novu podršku pravima žena i djevojaka na Zapadnom Balkanu.

Podrška, koju je jučer u Sarajevu najavila specijalna izaslanica UK Harriet Harman, pomoći će organizacijama poput fondacije Kvinna Till Kvinna u odbrani prava žena i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u regionu.

UK takođe podržava civilno društvo i pomaže im da pristupe Globalnoj platformi za uklanjanje intimnih slika bez pristanka (Stop Non-Consensual Intimate Image Global Clearing House). Ova platforma uklanja intimne slike koje su podijeljene bez pristanka i već je uklonila preko 300.000 slika sa stopom uspješnosti od 90%.

Specijalna izaslanica UK za žene i djevojke, baronesa Harriet Harman, izjavila je:
„Današnji svijet se brzo mijenja i iako su žene postigle veliki napredak u posljednjih 100 godina, mizoginija je u porastu – na ulicama, na ekranima i u našim domovima.

Žene i djevojke nisu samo ključne za postizanje naših ciljeva, one će ubrzati naš uspjeh.“

Finansijska podrška, u vrijednosti većoj od milion funti, najavljena je na Forumu o rodnoj ravnopravnosti u okviru Berlinskog procesa kojim UK predsjedava 2025. godine.

Ova međunarodna platforma okuplja šest zemalja Zapadnog Balkana sa evropskim partnerima kako bi se podstakla regionalna saradnja. Završni sastanak lidera biće održan u Londonu u oktobru.

