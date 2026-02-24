UK prelazi na digitalne vize: Od februara 2026. samo eViza

Britanski imigracijski sistem prelazi na potpuno digitalni model, a od 25. februara 2026. godine svi putnici kojima je potrebna viza za ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo dobijat će isključivo elektronsku vizu, odnosno eVizu.

To znači da se tradicionalne vizne vinjete, odnosno naljepnice u pasošu, više neće izdavati. Umjesto toga, svi podaci o odobrenoj vizi bit će dostupni u digitalnom obliku, putem online sistema.

Prelazak na eVize dio je šire reforme britanskog imigracijskog sistema s ciljem pojednostavljenja procedura, bržeg pristupa dokumentima i efikasnijeg upravljanja podacima. Putnici više neće morati čekati izdavanje i preuzimanje naljepnica u pasošu, jer će status njihove vize biti evidentiran elektronski.

Detaljne informacije o novom sistemu dostupne su na zvaničnoj stranici britanske vlade: http://gov.uk/eVisa.

Putnicima se preporučuje da se na vrijeme informišu o novim pravilima kako bi izbjegli eventualne poteškoće prilikom planiranja putovanja u Ujedinjeno Kraljevstvo.