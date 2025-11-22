Prevaranti sve češće varaju aplikante za britansku vizu: Evo na šta treba paziti

RTV SLON
Home Office upozorava građane u Ujedinjenom Kraljevstvu i inostranstvu na sve češće prevare koje ciljaju podnosioce zahtjeva za britanske vize. Najčešće se javljaju putem neočekivanih emailova, poziva ili pisama u kojima se neko lažno predstavlja kao službenik Home Officea. Zvanične institucije nikada ne traže novac ili lične podatke putem emaila, telefona ili privatnih bankovnih računa.

Prevaranti koriste razne trikove – nude nepostojeće poslove u UK-u, tvrde da mogu “garantovati vizu”, šalju lažne ponude za posao i predstavljaju se kao službenici koji navodno rješavaju “problem s vizom”. Često traže hitnu uplatu putem nesigurnih metoda kao što su MoneyGram, elektronski vaučeri ili uplate na privatne račune. Meta su posebno studenti i aplikanti za radne i studijske vize.

Home Office ističe da se zvanične web stranice uvijek završavaju s .gov.uk, a službene email adrese imaju format [email protected] ili @fcdo.gov.uk. Preporučuje se dodatna provjera ako ponuda zvuči predobro da bi bila istinita, ako se traži novac, hitno djelovanje ili slanje ličnih podataka.

Svi koji posumnjaju na prevaru ne bi trebali davati informacije niti izvršavati bilo kakve uplate. Sumnjive slučajeve treba prijaviti Action Fraudu putem njihove web stranice ili, ako ste u UK-u, na broj 0300 123 2040. Građani van Ujedinjenog Kraljevstva treba da kontaktiraju svoje lokalne vlasti.

