Facebook, WhatsApp i Messenger uvode nove načine za otkrivanje prevara

Kompanija Meta uvodi nove alate za otkrivanje prevara na platformama Facebook, Messenger i WhatsApp s ciljem da korisnicima omogući bolju zaštitu njihovih naloga. Kako su naveli iz ove kompanije, nove funkcije trebale bi upozoriti korisnike na sumnjive aktivnosti prije nego što stupe u interakciju s potencijalno rizičnim zahtjevima, poput nepoznatih zahtjeva za prijateljstvo ili obavijesti o povezivanju uređaja, prenosi The Verge.

Iz Mete naglašavaju da su svjesni kako prevaranti često pokušavaju izbjeći sisteme detekcije i da ponekad ne zloupotrebljavaju naloge odmah nakon preuzimanja kontrole.

Jedna od važnijih novina odnosi se na korisnike WhatsAppa. Ova aplikacija će ubuduće slati upozorenja kada sistem prepozna sumnjive signale u zahtjevima za povezivanje uređaja s nalogom.

Na taj način želi se spriječiti pokušaj prevaranata da povežu tuđi WhatsApp nalog sa svojim uređajem. Upozorenje će korisniku pokazati odakle dolazi zahtjev za povezivanje, kako bi mogao procijeniti da li je riječ o legitimnoj radnji prije nego što je prihvati.

Kako izgledaju ove prevare

Iz Mete su pojasnili i na koji način se ovakve prevare najčešće provode kako bi korisnici lakše prepoznali rizik.

Prema njihovim navodima, prevaranti se ponekad predstavljaju kao organizatori takmičenja za talente i od korisnika traže da glasaju putem određene internet stranice. U tom procesu od osobe se traži da unese broj telefona, a zatim i kod za povezivanje uređaja na WhatsAppu.

Drugi čest način prevare uključuje pokušaj da se korisnika navede da skenira QR kod pod lažnim izgovorom. Nakon skeniranja, uređaj prevaranta može biti povezan s korisničkim nalogom, čime napadač dobija pristup porukama i drugim podacima.

Upozorenja i za sumnjive zahtjeve na Facebooku

Slična upozorenja Meta testira i za zahtjeve za prijateljstvo na Facebooku. Ova eksperimentalna funkcija pojavit će se kada korisnik pošalje ili primi zahtjev s naloga koji pokazuje određene znakove sumnjivog ponašanja.

Takvi signali mogu uključivati nedostatak zajedničkih prijatelja ili činjenicu da se nalog nalazi u drugoj državi. Cilj je da korisnici dobiju više informacija prije nego što odluče hoće li prihvatiti, odbiti ili blokirati zahtjev.

Na taj način smanjuje se mogućnost komunikacije s lažnim ili kompromitovanim profilima.

Proširenje sistema za otkrivanje prevara

Meta je najavila i proširenje naprednog sistema za otkrivanje prevara na Messengeru u dodatnim državama. Ovaj alat se oslanja na tehnologiju prepoznavanja sumnjivih obrazaca u komunikaciji, koja se na ovoj platformi koristi već skoro deset godina.

Kada sistem prepozna moguće znakove prevare u razgovoru s novim kontaktom, korisniku će biti ponuđena opcija da podijeli nedavne poruke iz razgovora kako bi ih analizirala umjetna inteligencija.

Kao primjer navode se sumnjive ponude za posao. Ako sistem procijeni da postoji rizik od prevare, korisniku će biti ponuđeno da blokira ili prijavi nalog s kojim je komunicirao, čime se nastoji spriječiti dalje širenje prevarantskih aktivnosti na platformi.