Pao Facebook, Instagram i Messenger, korisnici prijavljuju poteškoće

Društvene mreže kompanije Meta od poslijepodnevnih sati bilježe ozbiljne tehničke probleme zbog kojih brojni korisnici u Bosni i Hercegovini i širom svijeta ne mogu pristupiti svojim nalozima.

Najveće poteškoće zabilježene su na Facebooku, Instagramu i Messengeru, koji su trenutno nedostupni velikom broju korisnika.

Prema podacima platforme Downdetector, kvar je registrovan iznenada, a korisnici prijavljuju različite probleme. Mnogi korisnici Facebooka automatski su odjavljeni sa svojih profila te se ne mogu ponovo prijaviti, dok na Instagramu postoje poteškoće sa razmjenom poruka i objavljivanjem sadržaja.

Problemi su prisutni i na Messengeru, gdje aplikacija prikazuje status „Connecting“, zbog čega slanje i primanje poruka trenutno nije moguće.

Za razliku od ostalih Metinih servisa, WhatsApp za sada funkcioniše bez značajnijih smetnji kod većine korisnika.

Iz kompanije Meta još nije objavljeno zvanično objašnjenje o uzroku poteškoća niti informacija kada bi usluge mogle biti u potpunosti vraćene u funkciju.