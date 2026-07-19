Facebook nedostupan brojnim korisnicima: Prijavljen veliki prekid u radu platforme

Brojni korisnici jutros imaju poteškoće s pristupom društvenoj mreži Facebook, a najveći broj prijava odnosi se na desktop verziju ove platforme.

Prilikom pokušaja prijave, korisnicima se prikazuje obavijest da je njihov račun privremeno nedostupan zbog problema sa stranicom te da se očekuje kako će poteškoće biti otklonjene u kratkom roku.

U poruci koju vide korisnici navodi se:

“Račun je privremeno nedostupan. Vaš račun trenutno nije dostupan zbog problema sa stranicom. Očekujemo da će problem uskoro biti riješen. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.”

Prema podacima platforme DownDetector, jutros je zabilježen nagli porast prijava korisnika koji imaju problema s radom Facebooka, kao i povećan broj pretraga pojma “Facebook ne radi”.

Za sada nije poznato šta je uzrok poteškoća niti kada će usluga u potpunosti biti vraćena u normalan rad. Korisnicima se savjetuje da sačekaju nekoliko minuta i pokušaju ponovo pristupiti svojim računima.