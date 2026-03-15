Kako prepoznati i izbjeći prevarantske telefonske pozive

Stručnjak za sigurnost upozorio je da je u posljednje vrijeme zabilježen porast prevarantskih telefonskih poziva širom svijeta, te objasnio zbog čega se takvi pozivi sve češće pojavljuju i kako ih građani mogu prepoznati. Iako prevaranti često ciljaju starije osobe jer ih smatraju ranjivijima, žrtva ovakvih pokušaja prevare može biti bilo ko.

Clayton LiaBraaten, viši stručnjak iz kompanije Truecaller, kaže da su promjene u tehnologiji i ekonomska nesigurnost među glavnim razlozima zbog kojih se broj prevarantskih poziva povećava.

“Prevaranti su vješti u manipulaciji ljudima. U periodima ekonomske nesigurnosti mnogi traže finansijsku pomoć kako bi olakšali svakodnevne troškove, a prevaranti to dobro znaju. Oni razumiju svoje mete i koriste psihološke metode kako bi ih naveli da podijele osjetljive informacije”, rekao je LiaBraaten za New York Post.

Jedna od čestih taktika jeste da pozivaoci tvrde kako već posjeduju određene lične podatke, iako je to uglavnom pokušaj da od žrtve izvuku dodatne informacije. Na takve prevare upozorila je i Savezna trgovinska komisija Sjedinjenih Američkih Država.

Kako navode iz te institucije, prevaranti često ostavljaju glasovne poruke u kojima tvrde da je navodni zahtjev za kredit na čekanju jer je potrebno dostaviti dodatne podatke. U poruci se građani pozivaju da uzvrate poziv kako bi “riješili problem”.

Takvi pozivi često djeluju hitno i ponavljaju se više puta tokom dana. Prema prijavama građana, neki ljudi dobiju između pet i dvadeset poziva dnevno, svaki put sa drugog broja, ali uz istu priču. Međutim, zahtjev za kredit u većini slučajeva nikada nije ni postojao, već se radi o pokušaju prevare ili agresivnog nuđenja zajmova.

Stručnjaci upozoravaju da na takve pozive ne treba uzvraćati jer se time može ponovo uspostaviti kontakt s prevarantom, a u pojedinim slučajevima mogu nastati i dodatni troškovi poziva.

LiaBraaten savjetuje da je u ovakvim situacijama najvažnije ostati oprezan i ne reagovati impulzivno.

“Prevaranti ne žele da postavljate pitanja niti da provjeravate informacije. Svaka sekunda koju iskoristite da razmislite smanjuje njihovu šansu za uspjeh. Oni računaju na zbunjenost i strah da ćete propustiti neku priliku. U suštini traže aktivan broj i osobu koja će razgovarati s njima”, objasnio je.

Dodaje da čak i javljanje na poziv ili pritiskanje tipke za uklanjanje sa liste može prevarantima potvrditi da je broj aktivan, što može dovesti do još većeg broja poziva.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da se na sumnjive pozive ne reaguje, da se razgovor odmah prekine i da se prema nepoznatim brojevima pristupa s dozom opreza.