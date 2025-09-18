Meta predstavila nove Ray-Ban Display pametne naočale

Meta je predstavila nove pametne naočale, nastavljajući ulagati u tehnologije koje spajaju stvarnost i virtuelni prostor, iako takvi projekti za kompaniju donose velike finansijske gubitke.

Na godišnjoj konferenciji developera u Kaliforniji, izvršni direktor Mark Zuckerberg predstavio je Ray-Ban Display pametne naočale, opisane kao najnapredniji AI uređaj kompanije Meta. Ove naočale posjeduju ugrađene ekrane koji korisnicima omogućavaju da vide poruke, fotografije i druge sadržaje slično kao na ekranu pametnog telefona.

Uz naočale su predstavljene i posebne narukvice prepune senzora, nazvane neuronske trake, koje omogućavaju upravljanje naočalama pomoću suptilnih pokreta prstiju. Cijena uređaja iznosi 799 dolara.

– Naš cilj je napraviti naočale atraktivnog izgleda koje pružaju ličnu superinteligenciju i osjećaj prisutnosti koristeći realistične holograme – rekao je Zuckerberg, naglasivši da će AI naočale u budućnosti postati „sljedeća velika kompjuterska platforma“, koja bi mogla zamijeniti pametne telefone.

Kompanija Meta je prije četiri godine ušla u intenzivne investicije u virtuelnu stvarnost i metaverzum, a krajem 2021. promijenila je ime iz Facebook u Meta kako bi naglasila novi strateški pravac.