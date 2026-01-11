Ogrebotine na naočalama vam kvare vid? Evo kako ih možete ublažiti

Da li vam je ikada i najmanja ogrebotina na naočalama pokvarila raspoloženje? Sitna nepravilnost na sočivima često može privući svu pažnju i utjecati na način na koji gledate svijet. Mnogi se tada pitaju postoji li način da se te neugodne ogrebotine uklone bez kupovine novih naočala ili skupih popravki. U nastavku donosimo nekoliko praktičnih savjeta koji mogu pomoći.

Iako djeluju bezazleno, ogrebotine na naočalama mogu imati veliki utjecaj na svakodnevni život. Umjesto jasnog vida, javljaju se odsjaj, zamućen fokus, pa čak i osjećaj nelagode ili smanjeno samopouzdanje. Srećom, postoje jednostavni načini koji mogu ublažiti ovaj problem i poboljšati izgled sočiva.

Pasta za zube

Neabrazivna pasta za zube može pomoći kod manjih ogrebotina na plastičnim sočivima. Nanesite malu količinu paste direktno na ogrebotinu, a zatim je lagano utrljavajte mekom krpicom od mikrovlakana kružnim pokretima nekoliko minuta. Nakon toga isperite mlakom vodom i osušite naočale. Ako je ogrebotina i dalje vidljiva, postupak se može ponoviti.

Soda bikarbona

Soda bikarbona je još jedno jednostavno rješenje. Pomiješajte kašiku sode bikarbone s nekoliko kapi vode dok ne dobijete gustu pastu. Smjesu nježno utrljajte u ogrebotinu kružnim pokretima koristeći meku krpu, zatim isperite i osušite. Ova metoda je uglavnom sigurna za većinu materijala, ali je preporučljivo prethodno provjeriti da li je pogodna za vaše naočale.

Sredstvo za poliranje automobila

Polirna sredstva za automobile mogu biti učinkovita na plastičnim površinama. Nanesite malu količinu sredstva na ogrebotinu, lagano utrljajte mekom krpom, a zatim prebrišite suhom krpom. Važno je napomenuti da se ova metoda ne preporučuje za staklena sočiva.