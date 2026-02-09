British Council raspisuje konkurs za stipendije namijenjene ženama u STEM oblastima

Jasmina Ibrahimović
Woman in STEM stipendije British Councila
Foto: Ilustracija/ woman in STEM, stipendije British Council-a

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci (11. februar), British Council poziva zainteresovane kandidatkinje da se prijave za studije u oblastima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) na prestižnim univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U akademskoj 2026/27. godini bit će dodijeljeno ukupno 15 stipendija (po pet na svakom univerzitetu) kandidatkinjama iz zemalja Zapadnog Balkana, Turske, Centralne Azije i Južnog Kavkaza. Studije se realizuju na tri ugledna britanska univerziteta – University of Bath, University of Bradford i Durham University – uz širok izbor master programa. Po završetku studija, stipendistkinje se vraćaju u svoje zemlje kako bi stečeno znanje i iskustvo primijenile u razvoju STEM sektora.

Vrijednost pojedinačne stipendije iznosi najmanje 40.000 funti, a obuhvata pune troškove školarine, mjesečnu stipendiju za životne troškove, troškove putovanja i vize, zdravstveno osiguranje, kao i podršku za učenje engleskog jezika. Program pruža mogućnost studiranja na svjetski priznatim univerzitetima i povezivanja sa vodećim stručnjacima u STEM oblastima, kao i sa globalnom alumni mrežom British Councila.

Program je posebno namijenjen ženama koje ne bi imale mogućnost da se školuju u inostranstvu bez ove stipendije. U skladu sa principima jednakosti, raznolikosti i inkluzije, prijave su otvorene za žene svih starosnih dobi, pod uslovom da ispunjavaju akademske kriterijume za upis na željeni studijski program, uključujući odgovarajuću osnovnu diplomu.

Više informacija o stipendijama u Bosni i Hercegovini dostupno je na stranici British Council Scholarships for Women in STEM. Rok za prijavu je kraj aprila 2026. godine.

